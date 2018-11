La Juve pensa a Kostas Manolas. I bianconeri tengono d’occhio il difensore della Roma per la prossima sessione estiva di mercato e – secondo Rai Sport – potrebbero puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo, che con ogni probabilità saluterà Andrea Barzagli. Il club bianconero per convincere il club della capitale a privarsi del giocatore potrebbe mettere sul piatto Daniele Rugani, difensore che piace al direttore sportivo Monchi.