Mercato, la caduta di Malcom: il Barca lo mette in vendita. Milan e la Premier su di lui

Malcom, arrivato in estate al Barcellona dopo esser stato a un passo dal vestire la maglia della Roma, è tornato sul mercato. Il rendimento del brasiliano ha deluso e il club blaugrana sarebbe pronto a cederlo nella prossima finestra di trasferimenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, per l’ex Bordeaux potrebbe esserci ancora l’Italia nel suo destino. Piace al Milan, ma l’operazione è legata all’accesso in Champions dei rossoneri.

Dall’Inghileterra, invece, parlano di un interesse di Tottenham e Arsenal. Come scrive il Daily Mail, Malcom al Barca è chiuso da Messi, Suarez, Coutinho e Dembelè e la destinazione londinese sarebbe gradita al calciatore e al suo entourage.