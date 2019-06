Mercato, Juventus su Luca Pellegrini: chieste informazioni a Raiola

Luca Pellegrini è un pallino della Juventus. E negli ultimi dialoghi tra la dirigenza e Mino Raiola per l’affare Pogba e il rinnovo di Kean, la dirigenza bianconera – riporta Calciomercato.com avrebbe chiesto informazioni sulla fattibilità di un’offerta per portarlo via dalla Roma. A Trigoria però sono intenzionati a trattenerlo, anche in vista di una possibile cessione di Kolarov. C’è da tempo un progetto su di lui e il terzino sinistro è felice nella Capitale. Ma la Juve rimane attenta e se qualcuno aprisse uno spiraglio dalla Roma, Paratici sarebbe già pronto.