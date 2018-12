Mercato, in Roma-Inter presente un emissario del Real Madrid per Manolas

Avversari in campo, forse in futuro anche sul mercato. Roma e Real Madrid hanno incrociato le spade nel girone di Champions League riuscendo entrambe a centrare la qualificazione. I Blancos per la finestra estiva di mercato, infatti, avrebbero messo gli occhi su uno dei pilastri dei giallorossi, Kostas Manolas. Come riporta tuttomercatoweb.com, domenica sera all’Olimpico per Roma-Inter, sugli spalti era presente un emissario del club spagnolo. Il primo nome sulla lista è quello di Mauro Icardi, calciatore ideale per il Real per età e senso del gol. L’altro profilo è quello del difensore greco della Roma, molto gradito anche grazie alla clausola rescissoria da 36 milioni di euro.