Mercato, il Manchester United insiste per Manolas. Il sogno per sostituirlo è Umtiti

Il Manchester United insiste per avere Kostas Manolas. I Red Devils seguono da tempo l’evoluzione della situazione del difensore greco, anche contro l’Udinese tra i migliori in campo dei giallorossi. Il club di Solskjaer – secondo Tuttomercatoweb – sarebbe pronto a versare nelle casse della Roma i 36 milioni di euro della clausola rescissoria dopo il “no” incassato dall’Inter per Milan Skriniar. Per il greco, passato da qualche mese alla corte di Raiola, pronto un quinquennale da cinque milioni netti a stagione.

In caso di cessione, oltre al nome di Gianluca Mancini da tempo sui taccuini di Trigoria, c’è anche l’ipotesi Samuel Umtiti: il difensore francese è in uscita dal Barcellona ed è il sogno per sostituire Manolas. Sull’ex Lione in pole però c’è l’Arsenal.