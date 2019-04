Mercato, il Lione studia il ritorno di Gonalons: contatti tra club e agenti

L’Olympique Lione è al lavoro per riportare a casa Maxime Gonalons. L’ex capitano del club francese, si era trasferito alla Roma nell’estate del 2017. Dopo una stagione negativa i giallorossi lo hanno ceduto in prestito secco al Siviglia. Gonalons ha già fatto sapere di voler restare in Andalucia, ma i piani degli spagnoli al momento non sono ancora chiari. Come scrive football.fr, tra Roma e Siviglia può inserirsi il Lione, che riprenderebbe volentieri l’ex capitano e simbolo del club. La squadra di Aulas e l’entourage del giocatore sono in contatto per trovare una soluzione che accontenti tutti. La Roma, dal canto suo, si accontenterebbe di una cifra modesta per lasciar partire il classe 1989.