Mercato, il Cagliari ci riprova: chiesto alla Roma il prestito di Luca Pellegrini

In Sardegna ha giocato gli ultimi mesi di campionato, risultando uno dei migliori del finale di stagione del Cagliari. Ora Luca Pellegrini è ufficialmente tornato alla Roma, in attesa di capire cosa sceglierà per lui Fonseca. Intanto il club rossoblù ci riprova e, secondo Sky Sport, avrebbe chiesto di nuovo il prestito del terzino giallorosso alla dirigenza giallorossa. Ora le valutazioni spettano al nuovo allenatore, che sceglierà se tenerlo o se cederlo ancora in prestito per fargli fare esperienza..