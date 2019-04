Mercato, il Borussia Dortmund bussa per Dzeko: la Roma chiede 20 milioni

Le prossime, potrebbero essere le ultime 5 partite di Edin Dzeko con la maglia della Roma. A fine stagione il bosniaco potrebbe lasciare i giallorossi dopo 4 anni. Su di lui c’è l’Inter, che lo prenderebbe per sostituire Icardi, ma anche il Borussia Dortmund. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tedeschi hanno recentemente chiesto informazioni a Trigoria sulla situazione dell’attaccante. I giallorossi sono disposti a cederlo, ma il prezzo è chiaro: 20 milioni. L’Inter, disposta a spenderne non più di 12, a questo punto sembrerebbe più defilata.