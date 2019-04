La strada di Thorgan Hazard porta al Borussia Dortmund. Il centrocampista del Mönchengladbach, in passato accostato anche alla Roma, ha confermato di aver trovato un accordo con il club giallonero, ancora in lotta per la conquista della Bundesliga: “Sì, ho già parlato con loro – ha detto a VTM Niews -. Vorrei fare un altro step nella mia carriera e scoprire qualcosa di nuovo. Ora sta ai club raggiungere un accordo. Ci vuole tempo, ma è così che sono le trattative”.