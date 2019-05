Marco Giampaolo, dopo aver incontrato la Sampdoria nella persona di Massimo Ferrero qualche giorno fa, sembrerebbe esser più distante dal rimanere in Liguria. Come riporta Sky Sport, le parti sarebbero sempre più lontane con l’ex Cagliari che piacerebbe molto al Milan e che in questi ultimi giorni è stato più volte accostato anche alla panchina della Roma. Al suo posto si fanno i nomi di Pioli, ma anche di Gattuso, Semplici e Di Francesco.