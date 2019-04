Mercato, Dybala “scout” per la Juve: “In Italia nessuno come Zaniolo e Chiesa”

Nicolò Zaniolo continua a restare nel mirino della Juventus. Il giocatore piace alla dirigenza bianconera, ma non solo. L’ex Inter riceve anche apprezzamenti dai colleghi. Paulo Dybala, nella sua intervista al Corriere della Sera, lo ha infatti esaltato (insieme a Chiesa). Le sue parole: “Saltare l’uomo è la cosa più bella dopo il goal per un calciatore e in Sud America si tende a dribblare di più, visto che ci si abitua a giocare per strada. In Italia le cose sono invece molto diverse e, a parte Zaniolo e Chiesa, non esistono giocatori con queste caratteristiche”.