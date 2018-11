L’avventura di Defrel alla Roma è durata appena un anno. L’attaccante francese è andato alla Samp in prestito per ritrovarsi e l’inizio di campionato gli sta dando ragione. Contro la Roma è arrivato anche il gol dell’ex, ma il futuro è ancora un’incognita: “Se sarò allenato da Di Francesco o Giampaolo il prossimo anno? Non lo ho ancora capito, non lo so ancora. Penso solo a giocare, se possibile a segnare. Poi se ne parlerà”, ha spiegato Defrel a Il Secolo XIX.