Mercato, Defrel prende tempo: “È presto per parlare del mio futuro”

Non è stata una stagione esaltante per Gregoire Defrel. L’attaccante della Roma, in prestito alla Sampdoria, dopo un ottimo inizio di stagione non ha più trovato il gol con continuità, riaprendo il dibattito sul suo futuro. Ne ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine di un evento commerciale a Eataly.

Il suo futuro sarà a Genova?

Ancora è presto per dirlo, ho obiettivi da raggiungere e poi penserò al mercato. Sono abbastanza contento dopo l’anno difficile che ho passato, ma potevo fare meglio visto che il calo fisico è durato un po’ troppo.