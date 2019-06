Mercato, De Zerbi: “Mai avuto dubbi sulla mia permanenza al Sassuolo”

La Roma punta decisa su Fonseca e De Zerbi si defila. A confermarlo è lo stesso allenatore al termine del vertice avuto oggi con la dirigenza del Sassuolo. Così ha parlato ai cronisti presenti: “Non ci sono problemi. Non ci sono mai stati dubbi sulla mia permanenza, quindi non capisco il clamore. Fa piacere che ci siano stati interessamenti ma star dietro a tutte le voci non è facile. La verità è che ho sempre programmato la prossima stagione in neroverde”, le sue parole al termine del summit.

“Non so se resterò uno, due o tre anni – ha proseguito – Ho sempre dimostrato di fare ciò che dico, mi servono le condizioni per essere me stesso. Se tra un po’ cambieranno le cose”. De Zerbi commenta poi le voci sulla Roma: “Qualcosa c’è stato, come contatto, ma ho detto di avere le idee chiare su quello che voglio fare e non ho altro da aggiungere”.