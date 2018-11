Mercato, dall’Inghilterra: tentazione Young, Roma pronta a offrirgli due anni e mezzo di contratto

Destini incrociati tra Roma e Manchester United. Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni del forte interesse dei Red Devils per Lorenzo Pellegrini, per cui Mourinho vorrebbe pagare in estate la clausola rescissoria. Parallelamente, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Ashley Young. Come riporta il Daily Mirror, l’esterno dello United sarà libero a zero da giugno 2019 e la Roma sarebbe pronta a offrirgli due anni e mezzo di contratto per lasciare l’Old Trafford. I Red Devils, però, potrebbero presto proporre il prolungamento di un anno dell’attuale accordo, portandolo quindi a scadenza 2020. L’ex Aston Villa sarebbe anche disponibile a ridursi l’ingaggio nel caso accettasse questa estensione, ma la prospettiva di giocare all’estero con un contratto più lungo affascina e non poco il calciatore, arrivato ormai a 33 anni compiuti.