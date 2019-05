Mercato, dall’Inghilterra: il futuro di Sarri passa dai “senatori” del club

La finale di Europa League e non solo deciderà il futuro di Maurizio Sarri al Chelsea. Come riporta il Daily Mail, sarà decisivo anche il giudizio dei senatori, i quali non avrebbero gradito il modo in cui l’ex Napoli ha relegato ai margini della rosa il capitano Gary Cahill. Sul tecnico toscano non solo la Roma, ma anche la Juventus per il dopo Allegri e inoltre a far propendere la dirigenza Blues per la separazione, ci sarebbe l’ipotesi di affidare la panchina Frank Lampard, amico di molti elementi della squadra.