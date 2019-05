Mercato, dall’Inghilterra: derby italiano per Andre Gomes dell’Everton. Piace a Roma e Inter

Andre Gomes, centrocampista in prestito all’Everton dal Barcellona, piace molto in Europa. Il club inglese vorrebbe intanto riscattarlo dai blaugrana, ma il prezzo del cartellino è fissato a 25 milioni. Come riporta liverpoolecho.co.uk, i Toffees sono pronti a blindarlo con un lungo contratto nonostante i tanti ammiratori all’estero. In Italia, ad esempio, viene seguito con attenzione da Inter e Roma. Si prospetta dunque un’estate movimenta per il mediano portoghese.