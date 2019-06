Mercato, dall’Inghilterra: anche la Roma punta Samatta del Genk

Edin Dzeko è ormai a un passo dall’Inter, e così la Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. L’ultima indiscrezione di mercato arriva dall’Inghilterra: secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun, i giallorossi sono sulle tracce di Mbwana Samatta, attaccante classe 1992 di proprietà del Genk. La Roma, però, non è certamente l’unica squadra interessata al calciatore nato in Tanzania: anche il Lione e diverse squadre inglesi (Brighton, Aston Villa, Leicester, Watford e Burnley) stanno pensando a Samatta.