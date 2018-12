Mercato, dalla Turchia: Roma pronta a pagare la clausola di Kabak

Ozan Kabak, difensore del Galatasaray, piace e anche molto alla Roma. Come riporta il portale fotomac.com.tr, Monchi sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 7,5 milioni di euro. Il diesse spagnolo, però, dovrà sbrigarsi perché in questi giorni il centrale turco starebbe anche trattato con il club di Istanbul per allungare il suo contratto e soprattutto aumentare la clausola rescissoria a 20 milioni di euro. Sul giovane talento del Galatasaray ci sono anche altre squadre come Lione e Manchester United.