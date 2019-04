Mercato, dalla Spagna: Manolas tra i candidati a sostituire Godin all’Atletico Madrid

C’è anche Manolas tra i giocatori che possono sostituire Diego Godin all’Atletico Madrid a fine stagione. L’uruguaiano andrà via a parametro zero accasandosi all’Inter. Come scrive AS, il greco è tra i profili che la dirigenza dei Colchoneros sta vagliando per giugno. Tra i candidati anche Ruben Dias del Benfica, Andersen della Sampdoria, l’interista Skriniar e Milenkovic. Manolas ha una clausola che ammonta a 36 milioni e che può permettergli di liberarsi senza aspettare il via libera della Roma.