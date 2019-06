Mercato, dalla Spagna: il Siviglia pensa all’acquisto di Gonalons. Niente sconti dalla Roma

Il Siviglia pensa all’acquisto di Maxime Gonalons. La notizia arriva direttamente dalla Spagna, precisamente dalle pagine di Estadio Deportivo. Il cartellino del centrocampista francese – che nell’ultimo anno ha giocato in Andalusia grazie alla formula del prestito secco – è ancora di proprietà della Roma, che due anni fa pagò 5 milioni di euro per acquistarlo dal Lione. Visti i rapporti attuali tra James Pallotta e Monchi, il club giallorosso non ha intenzione di fare sconti agli andalusi. Lo stesso Siviglia resta perplesso sulla cifra visti i tanti infortuni che hanno colpito Gonalons nell’ultima stagione.