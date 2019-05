Mercato, dalla Serbia: Kolarov rescinde con la Roma e passa alla Stella Rossa

Aleksandar Kolarov potrebbe aver giocato domenica l’ultima partita con la maglia della Roma. Secondo quanto riportato dal portale serbo Espreso.rs, il terzino starebbe per tornare in patria, più precisamente alla Stella Rossa, dopo aver rescisso con i giallorossi. L’addio di Kolarov arriverebbe dopo quelli degli amici De Rossi (sicuro) e Dzeko (probabile). Il capitano della nazionale serba tornerebbe nella squadra dove ha fatto le giovanili. Con la Roma è rimasto per due stagioni, giocando 81 partite e realizzando 12 gol.