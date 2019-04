Mercato, dalla Germania: Roma pronta a tornare alla carica per Bailey

La Roma è pronta a tornare alla carica per Leon Bailey. Dopo essere stata respinta la scorsa estate, la società giallorossa potrebbe rifarsi sotto con una nuova offerta. Come riporta Sport Bild, l’attaccante sarebbe deciso a chiedere la cessione se il Bayer Leverkusen non dovesse qualificarsi alle coppe, in questo momento distanti 6 punti. Il club tedesco non sarebbe comunque interessato a cedere il suo talento. Interessata anche l’Inter, che potrebbe fare concorrenza ai giallorossi. In questa stagione Bailey ha totalizzato 28 presenze in Bundes e ha realizzato 5 reti.