Mercato, dal Brasile: sondaggio della Roma per Fernando dello Spartak Mosca

Il campionato si avvia verso la conclusione e il calciomercato si avvicina. Come riporta globoesporte.globo.com, la Roma avrebbe intrapreso dei primi rapporti (puramente informativi) per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento di Fernando, centrocampista dello Spartak Mosca. Il brasiliano è in scadenza nel 2021 e sarebbe seguito anche dal Psg. I giallorossi, a oggi, avrebbero mosso solo un primo sondaggio e semmai dovesse concretizzarsi questa operazione di mercato per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in Italia visto che nella stagione 2015/2016 ha vestito la maglia della Sampdoria.