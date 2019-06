Mercato, dal Brasile: sale la concorrenza per Lyanco. Su di lui anche Psv, Zenit e Wolfsburg

Il nome di Lyanco è uno dei tanti che negli ultimi mesi sono stati accostati alla Roma del futuro. La concorrenza per il difensore brasiliano di proprietà del Torino, però, non è certamente poca: come riporta il portale brasiliano ‘Globo Esporte‘, in Italia anche Napoli, Bologna, Spal e Genoa vorrebbero mettere le mani sul cartellino del calciatore classe 1997. Anche fuori dai confini nazionali, il brasiliane ha ammiratori: Psv, Zenit di San Pietroburgo e Wolfsburg restano alla finestra.