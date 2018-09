Mercato, Cornet in rotta con il Lione: su di lui anche la Roma

Si fa tesa la situazione tra Maxwel Cornet e il Lione. Il nazionale ivoriano sembra aver bruscamente interrotto le trattative per il rinnovo con il club francese, e adesso sarebbe destinato a partire nonostante il suo contratto sia ancora lungo 2 stagioni e mezza. Come riporta calciomercato.com, su di lui da tempo ci sarebbe anche la Roma, pronta a inserirsi in caso di rottura definitiva. Il giocatore è un esterno destro di piede mancino che può fare tutti e 3 i ruoli in un tridente d’attacco. Nell’esordio vincente dei suoi contro il Manchester City in Champions ha segnato il primo dei due gol.