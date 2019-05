Sono giorni e ore frenetiche in casa Roma. Ranieri, domenica contro il Parma, saluterà il popolo giallorosso e il club sta pensando al sostituto. In cima alla lista c’è Gasperini dell’Atalanta, più defilato, invece, rimane Sarri. L’allenatore del Chelsea è seguito con interesse anche dalla Juve per il post Allegri e come riporta Radio Kiss Kiss, nella sua futura avventura potrebbe trascinarsi Elsei Hysaj, terzino avuto prima all’Empoli e poi al Napoli.