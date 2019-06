Mercato, Bailey scarta la Roma. L’agente: “Escludo i giallorossi, non giocano la Champions”

Leon Bailey, esterno offensivo del Bayer Leverkusen, è stato seguito da Inter, Roma e Milan in passato, ma la Capitale non sarà sicuramente la sua prossima destinazione. Il suo agente, Craig Butler, ha parlato a Bild del futuro del suo assistito:“Roma? No, perché è un club che non gioca la Champions League. Qualora dovesse arrivare un club importante, dovremmo parlarne tutti insieme. Ma al momento posso dire che per me la soluzione migliore per lui sarebbe la permanenza a Leverkusen almeno per un anno”.