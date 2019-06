Mercato, Angelici (pres. Boca Juniors): “Per De Rossi le porte sono sempre aperte”

L’addio di Daniele De Rossi alla Roma è ancora argomento di dibattito, così come il futuro club dell’ex capitano giallorosso. Tra le tante società accostate c’è anche il Boca Juniors. Oggi, a margine del congresso Fifa tenutosi a Parigi, ha parlato il presidente della squadra argentina proprio di questa possibilità. Queste le sue parole: “E’ difficile. E’ una scelta che deve fare lui, non so se deciderà di venire a giocare il suo ultimo anno al Boca Juniors. Noi teniamo sempre la porta aperta a questa classe di giocatori che ammirano il nostro club”.