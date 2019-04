Manolas, ora la clausola fa gola alla Juve: il nodo è Raiola

La clausola di rescissione da “soli” 36 milioni di euro per Kostas Manolas continua a far gola a diverse big d’Europa, tra cui anche la Juventus. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, in casa bianconera si sta facendo largo l’idea che il greco possa essere il nome giusto per la difesa del prossimo anno. I bianconeri, tra l’altro, hanno anche un ottimo rapporto con Mino Raiola, da qualche mese procuratore del difensore della Roma. Il famoso agente può essere ancora una volta un elemento fondamentale nel mercato del club di Torino, che però deve fare i conti anche con la possibile concorrenza del Manchester United.

Al momento a Trigoria non è ancora arrivata nessuna comunicazione in merito. In presenza di una clausola rescissoria, il discorso non è tra i due club ma tra il giocatore, il suo procuratore e la squadra interessata ad esercitare la clausola.