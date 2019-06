Manolas, c’è anche il Milan: contatto con la Roma, chiesto uno sconto sulla clausola

Non solo Juventus, Napoli e le inglesi: alla corsa a Kostas Manolas si iscrive anche il Milan. Come riporta Sky Sport, il club rossonero avrebbe fatto un sondaggio con la Roma per portare a San Siro il difensore greco, sul quale pende una clausola da 36 milioni di euro. Clausola sulla quale il Milan vorrebbe lavorare, magari abbassando la cifra. Questa è stata la richiesta fatta dalla dirigenza rossonera a quella della Roma, che però ha risposto negativamente: Manolas può partire solo con il pagamento dell’intero importo.