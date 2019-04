Liverpool, Salah litiga con Klopp e minaccia l’addio: Real Madrid alla porta

Momo Salah-Liverpool, è crisi di coppia. Non di gol e prestazione, quelle non sono mai mancate. A incrinarsi, come riporta As, sarebbe stato il rapporto con Klopp. L’attaccante egiziano, infatti, avrebbe chiesto alla dirigenza dei Reds di essere ceduto a fine stagione.

L’ex Roma avrebbe anche minacciato di voler far ricorso al ‘transfer request’, meccanismo previsto dalla Premier e con il quale calciatore comunica ufficialmente al suo club il desiderio di essere ceduto. Con la mediazione di questo, però, il centravanti si sarebbe convinto a restare con la promessa di facilitare un suo eventuale addio. fine stagione. Questo scenario non è sfuggito al Real Madrid, pronto a piombare sul giocatore.