La Roma non molla Tonali: pronta offerta da 20 milioni più bonus

Il futuro in casa Roma è ancora tutto da svelare, ma il mercato non aspetta. Rcco perché il club giallorosso è comunque alla ricerca di nuovi colpi in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta tuttob.it, la società di Trigoria sarebbe pronta a mettere sul piatto 20 milioni di euro più bonus e un giovane di proprietà della Roma per mettere le mani sul cartellino di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe 2000 già da tempo ricercato da diverse italiane. Oltre ai giallorossi, sulle sue tracce ci sono anche Juventus, Inter, Milan e Napoli.