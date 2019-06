La Notte dei Re, Totti: “Il nuovo allenatore della Roma? Tra poco”

Al termine della gara 6vs6 de ‘La Notte dei Re’, evento di beneficenza che si è svolto allo Stadio del Tennis al Foro Italico, vinta dalla squadra di Luis Figo 17-11, Francesco Totti ha parlato in conferenza stampa: “Giocando in casa sono abbastanza abituato ai cori ma avrei preferito vincere. La serata è andata bene, felice del pubblico che è venuto per un evento benefico. Adesso lanciamo la sfida per la rivincita a Madrid. Il nuovo allenatore della Roma? Tra poco”.

Totti è stato tra i protagonisti della serata segnando 4 gol e fornendo alcuni assist ai compagni. Applausi e cori per lui durante tutta la partita.