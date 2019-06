Il Napoli non perde di vista Manolas. Il club di De Laurentiis ha scelto il greco per sostituire il partente Albiol: su di lui pende una clausola da 36 milioni di euro che gli azzurri proveranno ad abbassare inserendo una contropartita. Come riporta Sky Sport il nome possibile è quello di Diawara, che infatti ha rifiutato l’offerta del Wolverhampton in Inghilterra perché aspetta novità da Trigoria.