Hazard jr, Eberl frena il Dortmund: “Senza accordo tra i club resta al Moenchengladbach”

Thorgan Hazard ha trovato l’accordo con il Borussia Dortmund, ma è ancora da finalizzare l’intesa tra le due società. Nei scorsi giorni si era parlato di un interessamento da parte della Roma nei confronti del centrocampista del Borussia Monchengladbach. Secondo quanto riporta il sito tedesco bild.de, il belga avrebbe trovato l’intesa con i gialloneri, ma a tenere ancora momentaneamente in stallo la trattativa sarebbero circa i 15 milioni di differenza tra domanda e offerta: 25 quelli messi sul piatto dal Dortmund, 40 quelli richiesti per la cessione del giocatore. Il direttore sportivo del Monchengladbach Max Eberl ha spiegato: “Se non si trova l’accordo vuol dire che terremo un campione come Hazard un anno in più. Di certo non ci dispiace”. Hazard ha il contratto in scadenza nel 2020. Al termine della prossima stagione potrebbe approdare al Borussia Dortmund a parametro zero.