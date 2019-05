Gasperini: “A fine stagione parlerò con Percassi. Non farò nulla senza averlo sentito”

Gasperini e la Roma sono vicinissimi. Questo secondo le ultime cronache relative al calciomercato, con l’attuale allenatore dell’Atalanta che ritroverebbe la panchina di una big di Serie A dopo gli anni d’oro a Bergamo e soprattutto dopo la sfortunata avventura all’Inter di qualche stagione fa. Oltre a tornare sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio, lo stesso Gasperini ha concesso qualche battuta anche sul suo futuro, durante la conferenza stampa di presentazione del match con la Juventus. Queste le sue parole:

“Siamo in tanti, in questo momento e in questa situazione. Io ho già parlato con il Presidente Percassi, dobbiamo fare il massimo fino alla fine del campionato. Poi si fa il punto della stagione. Non farò mai niente senza aver sentito il presidente, passo prima da lui“.