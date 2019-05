Ferrero-Giampaolo, previsto l’incontro nella Capitale. Per il futuro spunta Di Francesco

Ferrero-Giampaolo-Di Francesco. Un tifoso, un possibile futuro allenatore e un ex: un triangolo a forti tinte giallorosse che potrebbe infatti prendere piede nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta l’Ansa il presidente blucerchiato incontrerà proprio a Roma il suo attuale tecnico, per discuterne la posizione in vista del prossimo anno, specialmente alla luce delle ultime dichiarazioni dell’ex Empoli. Ferrero sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto di Giampaolo – più volte accostato ai giallorossi – allungando inoltre l’accordo fino al 2022, con l’allenatore che vorrebbe però dalla società garanzie sul progetto tecnico. In caso di addio, i nomi più gettonati per la panchina della Samp sarebbero quelli di Donadoni, Semplici, Pioli, ma anche quello di Eusebio Di Francesco.