De Rossi verso gli Stati Uniti: accettata l’offerta con i Los Angeles FC

A poche settimane dal suo addio alla Roma, Daniele De Rossi ha già trovato una squadra dove terminare la sua carriera da calciatore. Si tratta dei Los Angeles Fc che lo accoglieranno a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta Espn il centrocampista avrebbe accettato l’offerta della squadra californiana che milita in MLS continuando così la carriera da giocatore in un campionato meno competitivo, ma comunque affascinante. De Rossi avrebbe proseguito nella Roma per un’altra stagione, ma le scelte societarie non coincidevano con le volontà dell’ex capitano generando polemiche tra i tifosi che hanno faticato a digerire l’addio di uno dei simboli del club. La carriera da allenatore, quindi, può aspettare fino al termine dell’avventura negli Stati Uniti che potrebbe essere stata agevolata proprio dal presidente James Pallotta. L’imprenditore di Boston, infatti, avrebbe aiutato Daniele nella trattativa con il club di Peter Guber allenato da Bob Bradley.