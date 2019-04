Dall’Inghilterra: Conte alla Roma spinge Sarri verso il Milan

Il Milan punta Maurizio Sarri per la prossima stagione. Dopo essere stato accostato per lungo tempo alla panchina della Roma, ora il suo futuro potrebbe cambiare: come riporta il tabloid inglese ‘Evening Standard‘, per sostituire Gattuso i rossoneri stanno pensando proprio all’ex Napoli dato che Antonio Conte sarebbe sulla via di Roma. Nonostante i rumors di mercato, nei giorno scorsi Sarri ha ribadito la sua intenzione di restare al Chelsea: “La Premier League è meravigliosa e voglio restare qui, l’atmosfera negli stadi è davvero fantastica e sono sicuro che entro due stagioni saremo in grado di lottare con Liverpool e Manchester City”.