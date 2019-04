La Roma guarda in Argentina in vista della prossima stagione. Come riporta riporta Fox Sports Argentina, il club giallorosso è sulle tracce di Dario Benedetto, centravanti classe 1990 del Boca Juniors già da tempo accostato alla società di Trigoria. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe accelerato e sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta per mettere le mani sul cartellino di Benedetto e battere la concorrenza.