Dalla Spagna, anche il Bayern piomba su Rodrigo

Trentatré presenze, otto gol, otto assist e tante giocate di livello. Nella stagione di Liga appena conclusa Rodrigo è stato indubbiamente uno dei protagonisti, numeri e statistiche a parte. Dopo l’ottima annata l’attaccante del Valencia è entrato nel mirino di numerose società europee, tra cui anche Roma e Napoli. Secondo quanto riporta il portale del quotidiano spagnolo AS anche il Bayern Monaco sarebbe entrato di prepotenza nella corsa per il brasiliano classe ’91. Rodrigo potrebbe così essere l’ennesimo rinforzo dei bavaresi, che affronteranno un’estate di completa ricostruzione della rosa dopo gli addii eccellenti di quest’anno, Robben e Ribery in primis.