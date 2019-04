Dalla Germania: Roma e Milan su Caligiuri, ma il ds dello Schalke 04 allontana la cessione

Spunta un nuovo nome per il futuro della Roma: secondo quanto riporta il portale tedesco Bild Sport, i giallorossi starebbero pensando a Daniel Caligiuri, centrocampista dello Schalke 04. Il contratto del calciatore classe 1998, nato in Germania ma italiano a tutti gli effetti (i genitori sono originari di San Nicola dell’Alto, in provincia di Crotone), scadrà a giugno 2020, e al momento il rinnovo con il suo club non è ancora stato discusso. In estate il suo cartellino potrebbe diventare un’occasione low cost: oltre ai giallorossi, anche il Milan è sulle sue tracce. Dallo Schalke, il ds Jochen Schneider allontana l’ipotesi di cessione, almeno per il momento: “Caligiuri è un ragazzo eccellente, siamo felici che vesta la nostra maglia. Non c’è ragione di pensare a un cambiamento“.