Dalla Francia: Marega verso il West Ham, ma c’è anche la Roma

La rivoluzione sta per cominciare in casa Roma. Dopo l’addio di De Rossi, anche un altro veterano come Edin Dzeko potrebbe lasciare Trigoria a fine stagione. Per sostituirlo, il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo centravanti. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, Moussa Marega – attaccante classe 1991 di proprietà del Porto – è vicino al West Ham. Gli inglesi, però, non sono gli unici interessati a lui: secondo l’emittente francese RMC Sport, anche la Roma è sulle sue tracce.