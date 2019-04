Conte-Roma, contatti continui. Insidia Manchester United

Continua il corteggiamento serrato della Roma per Antonio Conte. Dopo gli incontri dei giorni scorsi con Baldini e l’avvicinamento di Petrachi, i giallorossi avrebbero scalato le gerarchie nella classifica di gradimento. La tentazione per il tecnico potrebbe però arrivare da Manchester, sponda United. Nonostante infatti la voglia mai celata di tornare in Italia, i Red Devils – come riporta sportmediaset.it – potrebbero far leva sul sogno di Conte di voler allenare proprio davanti al pubblico caldissimo dell’Old Trafford. Più lontane invece le piste che porterebbero l’ex Chelsea e Juventus al PSG o al Bayern Monaco.