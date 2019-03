Cina chiama Pastore: l’Habei Fortune ribussa a Trigoria, dopo Gervinho punta El Flaco

Fuori tutto. O in questo caso, tutti (o quasi). La Roma si prepara a fare le “pulizie di primavera”, ed è pronta a mettere alla porta alcune delle delusioni più grandi di questa stagione. Il primato, senza dubbio, ce l’ha Pastore, limitato dagli infortuni e mai veramente a suo agio negli schemi dei giallorossi. Come riporta tuttomercatoweb, su di lui ha messo gli occhi il mercato cinese. L’ingaggio pesante bloccherebbe l’addio anticipato, ecco perché la Cina può fare felici tutti. L’Habei Fortune, squadra che tre anni e mezzo fa versò 18 milioni ai giallorossi per Gervinho, si è rifatta sotto per El Flaco. Con un’offerta importante i giallorossi sarebbero disposti a trattare. Verso l’addio altri tre uomini di Monchi, ossia Karsdorp, Nzonzi e Olsen, che per motivi diversi non hanno mai inciso positivamente.