Chelsea, nervi tesi prima della finale: Sarri furioso per la lite tra Higuain e David Luiz

Domani sera Chelsea e Arsenal si giocheranno l’Europa League nella finale di Baku. Per Maurizio Sarri è una chance importante per vincere il suo primo trofeo, coronando una buona stagione alla prima con i Blues. Il clima, però, non è dei migliori: durante l’allenamento della vigilia c’è stato un episodio che ha fatto infuriare il manager dei londinesi. Come riporta Fox Sport, infatti, David Luiz e Gonzalo Higuain si sono resi protagonisti di uno scontro di gioco in allenamento. Un episodio che ha portato strascichi tra i due durante tutto il resto della seduta e la cosa non è piaciuta affatto a Sarri, che ha poi lasciato il campo sbattendo e scalciando ripetutamente il cappellino. Il manager toscano è teso alla vigilia di un match fondamentale, che potrebbe essere anche l’ultimo sulla panchina del Chelsea. La Roma, nel frattempo, continua a osservare interessata viste le difficoltà per arrivare a Gasperini.