Carrasco: “Un club europeo è interessato a me, voglio tornare”

Yannick Ferreira Carrasco vuole chiudere l’esperienza in Cina e tornare in Europa. L’ala sinistra – in passato accostato anche alla Roma – è intervenuto dal ritiro della nazionale belga. Ecco le sue dichiarazioni: “C’è un club interessato che è disposto ad andare fino in fondo. Spero che l’accordo vada avanti, vorrei davvero tornare in Europa, mi mancano le partite di primo livello. Può darsi che possa andare via dal Dalian Yifang quest’estate, sto valutando le possibilità. Il calcio cinese va bene però a livello familiare vorrei tornare“.