Cairo: “Mai parlato con Petrachi di un futuro alla Roma”

La vittoria contro il Milan e il rilancio verso le posizioni Champions non hanno messo al riparo il Presidente del Torino Urbano Cairo delle questioni di mercato riguardanti il futuro di Gianluca Petrachi. L’attuale diesse granata è in orbita Roma già da un po’ e il suo arrivo, combinato a quello di Antonio Conte, sembrerebbe essere uno scenario ormai sempre più concreto. Il numero uno del Toro è tornato a parlare di questo intrigo di mercato alla trasmissione Tutti Convocati su Radio24. Queste le sue parole:

“Se ne parla ma mi stupisce la cosa perché ha un contratto con noi. Ieri l’ho abbracciato al secondo gol e con lui non ho mai parlato dell’ipotesi Roma. Dobbiamo pensare solo alle prossime quattro partite puntando al migliore risultato possibile. La corsa Champions è complicata. Ricordiamoci che siamo dietro la Roma e l’Atalanta gioca stasera. Non facciamo piani in anticipo che portano solo sfortuna”.