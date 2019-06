Cagliari, Carli blocca Cragno: “Non pensiamo alla sua cessione”

Cragno si allontana dalla Roma. Il portiere del Cagliari, uno dei migliori del suo ruolo in stagione, è stato spesso accostato al club giallorosso nelle ultime settimane. Ma per il direttore sportivo dei sardi Marcello Carli, in estate non partirà: “Abbiamo rinnovato il contratto, il ragazzo tra poco si sposerà e in Sardegna è sereno e tranquillo – ha detto a Sportitalia -. Sta diventando di un livello importante, ma privarcene per noi sarebbe un problema. Non ci pensiamo minimamente”.